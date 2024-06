Musetti non guadagna posizioni nella classifica ATP a Stoccarda. Ma in caso di finale…

Lorenzo Musetti ha cominciato con il piede giusto la stagione sull’erba, vincendo tre partite consecutive all’ATP 250 di Stoccarda e raggiungendo la prima semifinale della carriera su questa superficie. Il toscano è stato aiutato in parte anche dalla buona sorte, con l’improvviso ritiro (per problemi fisici non troppo chiari) odierno del kazako Alexander Bublik in avvio di terzo set.

Grazie a questo risultato, l’azzurro ha già incamerato 100 punti preziosi (ne scarta 10) per la sua classifica con l’obiettivo di presentarsi a Wimbledon tra le 32 teste di serie. In realtà il nativo di Carrara classe 2002 al momento è stabile in 30ma posizione (con 1380 punti), ma vincendo il derby tricolore contro Matteo Berrettini balzerebbe al 28° posto superando Mariano Navone e Frances Tiafoe con 1445 punti.

28ma piazza non migliorabile neanche con la conquista del titolo, che lo porterebbe però a quota 1530 punti ATP avvicinandosi a chi lo precede. In ogni caso, a circa due settimane dal sorteggio dei Championships, Musetti dovrebbe essere già riuscito a costruire un piccolo importante cuscinetto di sicurezza per difendere un posto tra le teste di serie.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 17 GIUGNO

Ranking lunedì 10 giugno: 1290, 30° posto.

Punti da scartare lunedì 17 giugno: 10 (Madrid 2024).

Punti da incamerare lunedì 17 giugno: al momento 100 (Stoccarda 2024).

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1380 punti, 30° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1445 punti, 28° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1530 punti, 28° posto virtuale.