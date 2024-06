Musetti-Koepfer, ATP Stoccarda 2024: orario, programma, tv, streaming

A Stoccarda, in Germania, per il Boss Open 2024 di tennis, sull’erba outdoor tedesca, inizieranno domani, mercoledì 12 giugno, gli ottavi di finale: la testa di serie numero 5, Lorenzo Musetti, affronterà sul Center Court il padrone di casa teutonico Dominik Koepfer.

Il match di domani sarà il primo di giornata, inaugurando il programma sul campo principale del torneo: il match degli ottavi di finale di singolare avrà inizio alle ore 11.00. Nell’unico precedente, datato però 2020 e giocato sulla terra di Roma, si impose il tedesco in due set.

La diretta tv della partita tra Musetti e Koepfer sarà affidata a Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP STOCCARDA 2024

Mercoledì 12 giugno

Center Court

Dalle ore 11.00

Lorenzo Musetti (Italia, 5) – Dominik Koepfer (Germania) – Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP STOCCARDA 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.