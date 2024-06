Musetti-Harris oggi in tv, ATP Queen’s 2024: programma, ordine di gioco, streaming

Senza soluzione di continuità, tornerà in campo oggi, venerdì 21 giugno, al Queen’s Club di Londra, in Gran Bretagna, per i quarti di finale dei Cinch Championships 2024 di tennis, sull’erba outdoor londinese, l’azzurro Lorenzo Musetti, il quale sarà opposto al britannico Billy Harris.

Il tennista di casa è entrato direttamente in tabellone grazie alla wild card ricevuta dagli organizzatori. Il match si giocherà sul Centre Court e sarà il secondo dalle ore 13.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.00 italiane: si tratterà del primo confronto tra i due sul circuito maggiore.

La diretta tv della partita tra Lorenzo Musetti e Billy Harris sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP QUEEN’S 2024

Venerdì 21 giugno – Centre Court

Dalle ore 13.00 italiane

Jordan Thompson (Australia) – Taylor Fritz (Stati Uniti, 4)

Non prima delle ore 15.00 italiane

Lorenzo Musetti (Italia) – Billy Harris (Gran Bretagna, WC) – Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP QUEEN’S 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

