Musetti-Bublik, ATP Stoccarda 2024: programma, orario, tv, streaming

Il numero 5 del seeding, Lorenzo Musetti, dopo aver usufruito oggi di un giorno di riposo, scenderà campo sull’erba outdoor di Stoccarda, in Germania, domani, venerdì 14 giugno, quando nei quarti di finale del Boss Open 2024 di tennis, sfiderà la terza testa di serie, il kazako Alexander Bublik.

Si tratterà del terzo incrocio tra i due, con Bublik che ha vinto entrambi i precedenti: il kazako nel 2022 vinse nei sedicesimi del Queen’s, con Musetti che si ritirò dopo aver perso il primo set, mentre in questa stagione si è imposto ai quarti ad Adelaide in tre partite.

La sfida tra Musetti e Bublik si giocherà sul Center Court e chiuderà il programma giornaliero, in quanto si tratterà del quarto match in programma a partire dalle ore 11.00, ed inizierà in ogni caso non prima delle ore 16.30.

La diretta tv della partita tra Lorenzo Musetti ed Alexander Bublik sarà affidata a Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP STOCCARDA 2024

Venerdì 14 giugno

Center Court

Dalle ore 11.00

Frances Tiafoe (Stati Uniti, 4) – Jack Draper (Gran Bretagna, 6)

A seguire

Brandon Nakashima (Stati Uniti) – Jan-Lennard Struff (Germania, 7)

Non prima delle ore 14:30

Matteo Berrettini (Italia, PR) – James Duckworth (Australia, Q) – Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 16:30

Lorenzo Musetti (Italia, 5) – Alexander Bublik (Kazakistan, 3) – Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP STOCCARDA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.