Musetti all’ostacolo Mpetshi Perricard a Stoccarda: perché l’astro nascente francese fa paura

Lorenzo Musetti deve ripartire dopo la bella prestazione coincisa con la sconfitta in cinque set contro Novak Djokovic al Roland Garros al terzo turno. Il tennista carrarino a Parigi si è espresso su ottimi livelli, trovando però un ostacolo davvero complicato da sorpassare in questa fase del torneo. Ora però è tempo di pensare alla stagione sull’erba.

Stagione sull’erba che per Musetti comincerà domani mattina a Stoccarda, laddove affronterà il giovane francese Giovanni Mpetshi Perricard. Proprio Stoccarda fu il torneo che gli regalò le prime soddisfazioni su questa superficie nella passata stagione, quando raggiunse i quarti di finale e giocò un ottimo match contro Frances Tiafoe, all’epoca a un passo dai primi 10 giocatori del mondo.

Stavolta però non sarà semplice ripetersi, a partire da un primo turno sicuramente non fortunato. Tra i qualificati probabilmente non si poteva pescare peggio di Mpetshi Perricard. Il francese è in grande salute: poco più di due settimane fa ha conquistato il suo primo titolo ATP sulla terra di Lione, risultato che gli ha permesso di salire al numero 66 del mondo che occupa attualmente.

Il classe 2003 di Lione ha un gioco che si può adattare molto bene a questa superficie: un servizio devastante, sia con la prima che con la seconda, un dritto potentissimo e un’inclinazione a scendere a rete e andarsi a prendere il punto. Ha passato le qualificazioni con qualche difficoltà nel turno decisivo contro Hassan. Per Musetti sarà fondamentale non stare troppo passivo a subire il gioco dell’avversario, altrimenti potrebbe diventare difficile da contenere.