Mountain Bike, Amos ed Holmgren dominano nel Cross Country U23 in Val di Sole. Valentina Corvi quarta

Non solo le gare élite in questo appuntamento di mountain bike in Val di Sole. La specialità di Cross Country in Coppa del Mondo vede protagoniste anche le categorie Under 23, con le vittorie di due tra i migliori interpreti.

In ambito maschile non sorprende più la vittoria dello statunitense Riley Amos. Quarta corsa e quarta vittoria per l’uomo della Trek Factory Racing-Pirelli, che dopo essersi scrollato di dosso il francese Luca Martin vince comodamente rifilando nove secondi al connazionale Bjorn Riley, terzo lo svizzero Finn Treudler. Lontano Elian Paccagnella, ventiquattresimo

Nella gara femminile invece, arriva invece la seconda vittoria di fila della canadese Isabella Holmgren, la migliore ad interpretare il tracciato fangoso ed andarsene nel tratto in salita già nel primo giro e facendo praticamente gara da sola. Alle sue spalle Olivia Onesti a quasi un minuto e mezzo, mentre Valentina Corvi si è arresa alla svizzera Elina Benoit nella lotta per il podio, con l’elvetica che ha compiuto la sua rimonta nei metri finali.