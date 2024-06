MotoGP, Yamaha ufficializza il connubio con Pramac. Paolo Carpinoti polemico contro Ducati

Un addio con polemica. È arrivata in queste ore la conferma dell’accordo tra Yamaha e Prima Pramac Racing, che inizierà a partire dal 2025 in MotoGP. Un contratto pluriennale, si parla di sette stagioni, in cui Pramac sarà parte integrante della squadra ufficiale di Iwata.

“Yamaha è lieta di annunciare l’accordo pluriennale con Prima Pramac Racing, che vedrà altre due Yamaha YZR-M1 Factory schierate sulla griglia della MotoGP a partire dal 2025“, si legge nella nota della Casa giapponese. Un connubio nuovo, frutto di un altro che si è chiuso non senza contrarietà. Il riferimento al legame tra Pramac e Ducati.

Il proprietario del team, Paolo Carpinati, ha spiegato a Sky Sport il proprio punto di vista: “Sono molto felice perché andiamo in una delle Case più importanti del Motomondiale, ed è una cosa molto positiva. Dall’altra molto triste perché si interrompe una storia professionale, e anche d’amore, con la Ducati“, ha raccontato il manager italiano.

Carpinoti ha poi criticato la decisione della Rossa di investire su Marc Marquez nel team ufficiale con Francesco Bagnaia: “Hanno preso il Cristiano Ronaldo, però questo porta a delle conseguenze, perchè – ha spiegato -, ci hanno fatto capire che non c’era più bisogno di un ‘Junior team’ e quindi non mi sono sentito più parte integrante del progetto“.