MotoGP su TV8, orario gara GP Olanda 2024: programma in chiaro e diretta 30 giugno

Domenica 30 giugno andrà in scena il GP di Olanda 2024, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Assen, uno dei tracciati più iconici del panorama internazionale e ribattezzato l’Università dele Motociclismo. Si preannuncia grande spettacolo con il Gran Premio, ovvero la gara sulla distanza canoninca dei 110 km dopo la Sprint Race di sabato pomeriggio.

Appuntamento alle ore 14.00, i centauri si fronteggeranno a viso aperto per la vittoria e per conquistare il miglior piazzamento possibile, cercando di portare a casa punti importanti. Prima della MotoGP ci sarà stazio spazio per le categorie minori: Moto2 alle ore 12.15 e Moto3 alle ore 11.00.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8, oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP per gli abbonati. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare del GP d’Olanda, tappa del Mondiale MotoGP previste per domenica 30 giugno.

CALENDARIO MOTOGP OLANDA 2024

Domenica 30 giugno

09.40-09.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

11.00 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

12.15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

14.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

GP OLANDA MOTOGP: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (escluso il warm-up), gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it (escluso il warm-up), gratis e in chiaro; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.