MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Olanda 2024: Bagnaia precede Vinales, Acosta in Q1

Andate in archivio le pre-qualifiche del GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul celebre circuito di Assen i piloti hanno lavorato alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista del time-attack e della Sprint Race di domani e della gara domenicale. Una pista particolare quella olandese in cui i cambi di direzione sono costanti.

Francesco Bagnaia era chiamato subito a dare dei segnali in questo day-1 del week end. La sessione in questione è stata importante per definire i qualificati alla Q1 e alla Q2 delle qualifiche. In una classe regina in cui l’essere nelle prime file è fondamentale per impostarsi il proprio ritmo, massimizzare la prestazione è ormai diventato aspetto imprescindibile.

Pecco si presentava al via del fine-settimana con fiducia. Il trionfo al Mugello, con i sigilli nella Sprint Race e nel GP, ha permesso al piemontese di avvicinarsi in classifica generale allo spagnolo Jorge Martin, che comanda con 18 lunghezze di margine nei suoi confronti. Bagnaia andrà all’attacco anche perchè sa di essere uno dei riferimenti sul tracciato dei Paesi.

Nel ruolo di terzo incomodo c’è Marc Marquez. L’asso nativo di Cervera, confortato dall’ingaggio del Team Factory di Borgo Panigale nel 2025, vuole far valere la sua classe e inserirsi nel confronto tra Pecco e Jorge, essendo anche il terzo della classifica mondiale.

MOTOGP CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP OLANDA 2024

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.340 19 23 306.0

2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.405 24 25 0.065 0.065 310.6

3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.660 23 24 0.320 0.255 306.0

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.812 21 22 0.472 0.152 305.2

5 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.829 23 26 0.489 0.017 308.3

6 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.851 22 24 0.511 0.022 307.5

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.866 22 24 0.526 0.015 310.6

8 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.870 17 19 0.530 0.004 306.7

9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’31.909 21 26 0.569 0.039 305.2

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.013 25 26 0.673 0.104 307.5

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.054 22 25 0.714 0.041 303.7

12 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’32.168 23 25 0.828 0.114 310.6

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’32.173 21 22 0.833 0.005 302.9

14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.203 23 26 0.863 0.030 303.7

15 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’32.244 20 26 0.904 0.041 309.0

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’32.488 21 27 1.148 0.244 309.0

17 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’32.730 22 24 1.390 0.242 307.5

18 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.106 5 23 1.766 0.376 306.7

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’33.127 18 24 1.787 0.021 300.7

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’33.306 20 22 1.966 0.179 307.5

21 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’33.344 20 23 2.004 0.038 302.2

22 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.355 6 23 2.015 0.011 302.9

23 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’33.561 20 25 2.221 0.206 305.2