MotoGP, promossi e bocciati GP Italia 2024: Bagnaia sontuoso, Morbidelli cresce, KTM e Honda disastro

I PROMOSSI

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory): che weekend. Doppietta. Proprio come un anno fa. Due gare alla Pecco. Di testa. Senza la minima sbavatura. Domina la scena, riempi il bottino di punti (37) e si avvicina a due cose: il giusto feeling con la sua GP24 e, soprattutto, la vetta della classifica generale.

ENEA BASTIANINI (Ducati Factory): sabato cade in battaglia con Jorge Martin per un colpo di sfortuna. Ieri, invece, mette in scena un finale clamoroso andando a rimontare prima Marc Marquez, poi Jorge Martin con un sorpasso alla Buccine all’ultima curva davvero straordinario. Il 2025 ormai è segnato per lui, ma ora potrà correre da “Bestia”.

FRANCO MORBIDELLI (Ducati Pramac): sta tornando Franky! Dopo il quarto posto nella Sprint Race di sabato, ieri centra un sesto posto che gli regala importanti conferme. Il feeling con la sua moto inizia a intravedersi (dopo il tribolatissimo inverno) e la seconda parte di campionato potrebbe vederlo davvero protagonista.

I BOCCIATI

JORGE MARTIN (Ducati Pramac): non il weekend del Mugello che sognava. Caduta improvvida nella Sprint Race di sabato, quindi beffato all’ultima curva ieri nella gara lunga. Il margine di vantaggio su Pecco Bagnaia si riduce a 18 lunghezze. Tutto di botto.

APRILIA: fine settimana da semplice spettatrice sulla pista toscana. Maverick Vinales e Aleix Espargarò si fermano ben lontani dal podio e, nel complesso, non danno mai la sensazione di poter essere della partita.

KTM: ringraziare Pedro Acosta è il minimo. Lo spagnolo, con il podio nella Sprint Race di sabato, mitiga un weekend disastroso, con il team ufficiale in mare aperto. Il salto di qualità tanto atteso, arriverà solamente nel 2025?

HONDA: ennesimo capitolo vergognoso di una annata ai confini dell’assurdo. Joan Mir cade sempre, Luca Marini chiude sempre ad oltre mezzo minuto, Takaaki Nakagami sempre in ghiaia, Johann Zarco chi l’ha visto?