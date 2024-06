MotoGP, pagelle GP Olanda 2024: Bagnaia professore di Assen, Martin solido, Bastianini e Di Giannantonio promossi

PAGELLE GP OLANDA 2024 MOTOGP

Francesco Bagnaia (Ducati Factory) 10: il professore di Assen. Sempre primo in questo week end, dalle prove libere alla gara domenicale. Grand Chelem (pole, vittoria, giro veloce, tutto il GP in testa, il 5° della sua carriera dopo Algarve 2021, Jerez 2022, Mugello e Spielberg 2023) per Pecco, ora a -10 da Jorge Martin in classifica generale. Sono numeri notevolissimi quelli del piemontese, che eguaglia Casey Stoner con più vittorie con la Rossa (23). Il ducatista poi è il primo pilota con tre vittorie consecutive nei Paesi Bassi in questo secolo e il primo da Mick Doohan (5 di fila tra il 1994 e il 1998).

Jorge Martin (Ducati Pramac) 8: primo degli umani lo spagnolo che fa tutto quello che può per impensierire Pecco, ma ad Assen c’è poco da fare. Per non correre rischi ulteriori, saggia decisione di incassare 20 punti che gli consentono di rimanere a uno standard elevato, anche se Bagnaia è sempre più vicino nella graduatoria complessiva. Consistente.

Enea Bastianini (Ducati Factory) 7.5: non benissimo nelle qualifiche, ma scatenato come ritmo gara. Una rimonta notevole su una pista come Assen che non regala certo i sorpassi. Bravo il romagnolo a trovare lo spunto sulla distanza, portando a termine un GP di rilievo.

Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) 7: convincente la prestazione del pilota romano in sella alla GP23. Un ritmo pazzesco nella prima parte, che l’ha proiettato al terzo posto, e poi bravo a tenere botta per una top-5 (quinto) degna di nota considerando il materiale a sua disposizione.

Marc Marquez (Ducati Gresini) 6.5: ci ha provato l’asso nativo di Cervera, che probabilmente ha avuto anche un problema di pressione con la gomma anteriore. Per questo, la sua prova domenicale è stata condizionata rispetto alle sue aspettative. Quarta piazza per lui.

Maverick Vinales (Aprilia) 5.5: non lucidissimo l’alfiere di Noale quando si è trovato a lottare per il podio e l’errore nell’ultima variante dell’ultimo giro è costata una penalità per track-limits.

Pedro Acosta (GasGas) 5: non ha mai trovato il feeling con Assen e l’errore nell’ultimo giro, finito in ghiaia anzitempo, è un po’ l’emblema di un fine-settimana negativo. Imparerà.

Marco Bezzecchi (Ducati VR46) 4.5: un altro brutto week end per il romagnolo che continua a non trovarsi sulla Ducati GP23. Tanti errori e molte volte nella ghiaia. La speranza per lui è che il capitolo 2024 si chiuda in fretta per aprire quello Aprilia.