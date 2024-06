MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Olanda 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Motomondiale 2024. Sullo splendido tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto” le tre classi faranno parlare i cronometri per le qualifiche e, nel caso della classe regina, sarà la volta anche della Sprint Race.

La classe regina prenderà il via alle ore 10.10 con la seconda sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 10.50 con la Q1. La Q2, che assegnerà la pole position, invece, sarà di scena a partire dalle ore 11.15. La Sprint Race, infine, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00.

Le altre classi, invece, saranno impegnate solamente nelle qualifiche in vista delle gare di domani. La classe mediana inizierà con la Q1 alle ore 13.45, mentre la Moto3 sarà di scena alle ore 12.50. Di seguito il calendario completo con orari e programma e dove vedere la giornata in tv e streaming, oltre agli orari in chiaro del sabato del Gran Premio d’Olanda ad Assen, ottava tappa del Motomondiale 2024.

PROGRAMMA GP OLANDA 2024

Sabato 29 giugno

8:40-9:10 Moto3 Prove 2

9:25-9:55 Moto2 Prove 2

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:05 MotoGP Q1

11:15-11:30 MotoGP Q2

12:50-13:05 Moto3 Q1

13:15-13:30 Moto3 Q2

13:45-14:00 Moto2 Q1

14:10-14:25 Moto2 Q2

15:00 MotoGP Sprint (13 giri)

PROGRAMMA GP OLANDA 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) tutte le sessioni, Sky Sport 1 (201) tutte le sessioni eccetto le prime prove della Moto3, TV8 in chiaro (8 dgt e 125 Sky) qualifiche di tutte le classi, Sprint Race MotoGP

Diretta streaming: Sky Go, NOW tutte le sessioni, tv8.it qualifiche di tutte le classi, Sprint Race MotoGP

Diretta testuale: OA Sport