MotoGP, Maverick Vinales: “Prima fila ok, ma potevo fare meglio! Nella Sprint proverò a seguire Bagnaia”

Maverick Vinales è soddisfatto a metà dopo aver conquistato il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024. Sul tracciato di Assen abbiamo assistito all’ennesimo duello tra “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin sul filo dei millesimi, ma lo spagnolo del team Aprilia ha fatto capire di essere della partita anche nella “Università delle moto”.

La pole position (nonché nuovo straordinario record della pista) è andata a Francesco Bagnaia in 1:30.540 con appena 81 millesimi vantaggio su Jorge Martin, mentre completa la prima fila proprio Maverick Vinales a 411. Quarta posizione per Alex Marquez a 439, quinta per Aleix Espargarò a 537 mentre chiude la seconda fila Fabio Di Giannantonio a 734. Settimo Marc Marquez a 838 (nella ghiaia olandese nell’ultimo tentativo), quindi ottavo Franco Morbidelli a 865 davanti a Brad Binder nono, Pedro Acosta decimo ed Enea Bastianini undicesimo.

Al termine delle qualifiche, il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Mi aspettavo un po’ di più dalla qualifica ad essere onesto. Ho avuto un problema con un freno rischiando grosso e potevo fare anche meglio. La prima fila è comunque un buon risultato, ho a disposizione un buon passo e tra Sprint Race e gara lunga penso di poter andare a seguire Pecco. Mi manca solo l’ultimo step. Ora vediamo le gomme come si comporteranno. Oggi saremo velocissimi, quindi l’obiettivo è stare davanti e lottare per il podio”.

A questo punto la classe regina si concentra sulla Sprint Race che scatterà alle ore 15.00 e metterà sul piatto i primi punti del fine settimana olandese. Chi vincerà nel sabato della “Università della moto”?