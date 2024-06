MotoGP, Maverick Vinales: “Ho un buon passo, posso giocarmela con Bagnaia”

Non può che essere soddisfatto Maverick Vinales al termine del venerdì dedicato alle prove libere del GP d’Olanda, ottavo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP. Il pilota dell’Aprilia ha infatti centrato un’ottima seconda posizione in occasione delle pre-qualifiche, sfoggiando un buon passo e candidandosi a diventare uno dei protagonisti del fine settimana di Assen.

Nello specifico il centauro iberico ha raccolto un gap di 221 millesimi rispetto a Francesco “Pecco” Bagnaia, leader in 1’31″340 (nuovo record della pista). Un piazzamento incoraggiante per il nativo di Figueres, il quale ha commentato la sua prova in mixed zone rispondendo alle domande di Sky Sport Italia.

“Le altre Aprilia sono più indietro oggi, quindi sono riuscito ad andare oltre il limite che aveva la moto e a fare la differenza – ha detto Vinales – Sono soddisfatto: a volte chiedi e non succede. Oggi è successo, è bello avere questo feeling”.

Vinales crede di avere le potenzialità necessarie per poter fare risultato, individuando come principali competitors Bagnaia e Marquez: “Gli altri in lizza? Bagnaia e Marquez. Per il momento metto noi tre: io ho fatto un. buon passo con la soft segnando 32 e mezzo e un 32 basso che mi hanno tolto. Poi con la media nuova ho fatto 31. Pecco va forte ed ha la moto in mano. Ma vogliamo giocarcela, questa è una pista tosta e fisica”.