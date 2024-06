MotoGP, Maverick Vinales: “Corso oltre il limite ma le Ducati sono imprendibili. Non potevo fare di più”

Maverick Vinales è sconsolato al termine del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto”, il pilota spagnolo ha provato a salire sul podio fino all’ultimo, ma non è andato oltre il sesto posto conclusivo.

La gara ha visto il dominio di Francesco Bagnaia con 3.6 su Jorge Martin e 7.0 su Enea Bastianini che ha completato il podio. Quarta posizione per Marc Marquez a 7.8, quinta per Fabio Di Giannantonio a 8.2 assieme a Maverick Vinales. Settimo Brad Binder a 16.0, quindi ottavo Alex Marquez a 21.0, davanti a Raul Fernandez e Franco Morbidelli che completano la top10.

Al termine della gara il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ho corso sempre al limite della moto, forse anche oltre. Non c’è molto da dire. Ho fatto il massimo. Ducati ha fatto un altro step, mentre noi no. Loro guidano in maniera facilissima e fanno sempre lo stesso passo senza sforzare le gomme. Noi no. Non sappiamo il perchè”.

La prossima gara sarà il Gran Premio di Germania. Sarà l’occasione giusta per l’Aprilia? “Penso che il Sachsenring possa essere una pista favorevole alla nostra moto. Le differenze saranno minori. Se ce la mettiamo tutta e miglioriamo in trazione potremo fare bene. Dobbiamo sempre essere concentrati e determinati. Sappiamo che avremo altre opportunità in stagione. Dovremo essere bravi a crearle”.