MotoGP, Maverick Vinales: “Abbiamo superato le aspettative, ma la Ducati nel rettilineo va più forte”

Maverick Vinales ha conquistato la terza posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP d’Italia, settimo appuntamento del Motomondiale 2024 in fase di svolgimento sul mitico tracciato del Mugello. Bella la prestazione dell’iberico su un’Aprilia che, libera dai cambi di direzione, è apparsa in pista molto veloce e dinamica.

Nello specifico il nativo di Figueres ha rimediato un gap di 183 millesimi rispetto al pole man Jorge Martin seguito in griglia da Francesco Bagnaia (che però nella gara lunga dovrà scalare di tre posizioni per via dell’impeding ad Alex Marquez durante le pre-qualifiche). La scuderia italiana torna così in prima fila tra le mura amiche a venticinque anni di distanza dall’ultima volta.

Arrivato al parco chiuso, Vinales ha commentato la sua prova: “Ho fatto un mini hide side e questo mi ha tolto tutta la spinta fino alla prima curva, ho perso 0.2 lì. Però comunque l’importante era esserci ed avere la velocità. In una pista così complicata qui la Ducati ha un extra. Sono soddisfatto. Mi sentivo di avere tanto potenziale, ma abbiamo superato le aspettative“.

Vinales ha poi aggiunto: “Va molto bene, sul rettilineo va al motore, abbiamo perso la pole lì. La Sprint sarà complicata, proveremo ad andare avanti. Sono pronto anche per la gara di domenica“.