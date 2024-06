MotoGP, Martin mette pressione a Bagnaia dopo le qualifiche: “Impressionante come sta guidando, ha 3 decimi di vantaggio”

Jorge Martin ha conquistato la seconda posizione in occasione delle qualifiche del GP d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP. Grandi passi in avanti per l’attuale leader della classifica piloti che, dopo un venerdì complicato, ha ritrovato sicurezza nel momento che conta.

Nello specifico il centauro in forza alla Ducati Pramac ha registrato un gap di 81 millesimi sul poleman Francesco “Pecco” Bagnaia, fino a questo momento artefice di un weekend a dir poco perfetto, tanto da diventare un punto di riferimento come confermato da Martin stesso al parco chiuso, dove ha cercato di mettere un po’ di pressione al diretto avversario:

“Io facevo 30 e 8 e lui faceva 30 e 5 – ha detto Martin – Pecco è un altro livello. Ci sono tre decimi di differenza tra lui e me. Ieri ero due passi indietro, oggi forse uno oppure mezzo. Ci siamo avvicinati abbastanza, sono in forma. Cercheremo di stare vicini a Pecco perché sta guidando molto bene“.

Il nativo di Madrid ha poi chiosato: “Ieri avevo la moto molto instabile, oggi abbiamo cercato di tenerla un po’ più ferma nelle curve ad alta velocità. Questa mossa mi ha dato fiducia. Mettendo tutto insieme sono migliorato sia nel passo che nel giro secco. Alla fine sono tanti con un bel passo, ma Il riferimento resta Pecco. Se faremo una partenza e gli staremo vicino possiamo farcela”.