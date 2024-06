MotoGP, Jorge Martin: “Aprilia? Ho colto l’occasione. Ma è stato frustrante non andare in Ducati”

Come prevedibile, Jorge Martin è stato uno dei grandi protagonisti del classico media day del giovedì che anticipa il GP d’Olanda, ottavo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo weekend sul divertente circuito di Assen. Come sappiamo infatti il pilota attualmente in forza al Team Pramac ha firmato un contratto che lo legherà al Team Aprilia a partire dalla prossima stagione dopo essere stato a lungo in lizza per affiancare Bagnaia alla Ducati ufficiale.

L’iberico in prima battuta ha commentato la sua scelta, partendo proprio dal difficile fine settimana al GP d’Italia, preludio dell’annuncio: “È stato un weekend molto stressante al Mugello. Avevo delle idee e delle informazioni che sono cambiate parecchio durante il fine settimana, solamente alla fine della gara ho capito che dovevo prendere una decisione. Delle volte nella vita le cose non vanno come desideri ed è stato abbastanza frustrante dopo 4 anni in Ducati. Ho colto l’opportunità Aprilia, vado in un posto dove mi vogliono e potranno dare il 100%. Però ci sono ancora parecchie tappe in questa stagione e resto concentrato per il mondiale”

Martin ha poi proseguito: “Sono un pilota Ducati e darò il 100% per cercare di vincere. Loro mi hanno detto che le cose continueranno come sono state finora e non ci sarà alcun problema.Ho parlato con la Ducati dopo Montmelò e tutto sembrava chiaro. Domenica sera dopo il Mugello ho visto che le cose non erano così chiare e ho preso una decisione. Volevo avere le idee chiare per il futuro. È stato un po’ frustrante dopo tutto questo tempo non arrivare nel team ufficiale”

Ma sul futuro, “Martinator” preferisce non sbottonarsi: “Aprilia? Sicuramente è presto parlare dettagliatamente della prossima stagione, dopo Valencia ci sarà sicuramente tempo per concentrarsi su questo progetto e adattarsi e al meglio. La moto è super competitiva, il potenziale c’è ed è molto buono. Vedremo come andrà l’Aprilia su questo circuito. Ci sono tre team che sono parecchio forti su tutti i tracciati, l’Aprilia andrà forte ma non sarà l’unica casa”.

L’iberico ha poi sottolineato come l’amico Espargarò non abbia influito sulla sua decisione finale. “Espargaro non mi ha influenzato sulla decisione di andare in Aprilia. Avere informazioni sul team in cui stavo andando è sicuramente importante, ma ho preso una decisione in base a ciò che sentivo con il cuore. Sento che sarò felice e veloce con la casa di Noale“.

E circa il fine settimana in Olanda, Martin è stato ancora una volta chiaro: “Sono focalizzato e concentrato, penso di poter far un ottimo lavoro. Al Mugello è stato difficile non solo dal punto di vista mentale ma anche emotivo, anche se cercavo di stare fuori dai miei piani per il futuro. Sono certo che con questa certezza sul 2025 potrò concentrarmi di più sulla gara“.