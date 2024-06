MotoGP, Marc Marquez: “I primi 3 ne avevano di più. Pensavo di riprendere Martin. Sul futuro…”

Marc Marquez chiude fuori dal podio il Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello il portacolori del team Ducati Gresini confidava in un risultato migliore ma, suo malgrado, ha dovuto accontentarsi del quarto posto, sconfitto da Enea Bastianini nel confronto diretto.

Francesco Bagnaia ha vinto davanti a Enea Bastianini a 799 millesimi, quindi terzo Jorge Martin a 924. Quarta posizione quindi per Marc Marquez a 2.0, quinta per Pedro Acosta a 7.5, mentre è sesto Franco Morbidelli a 9.8. Settimo Fabio Di Giannantonio a 10.0, ottavo Maverick Vinales a 11.6, nono Alex Marquez a 13.5, mentre è decimo Brad Binder a a 15.9.

Al termine della gara sulla pista toscana, il pilota otto volto campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una bella gara. Non sono salito sul podio perchè gli altri ne avevano di più oggi. Io ho tentato in ogni modo di lottare. Ho provato a spingere, a tenermi un po’ di ritmo. Sinceramente quanto ho passato Bastianini pensavo di andare a riprendere Martin, poi Enea è tornato fortissimo e, anzi, è arrivato lui secondo. Davanti Bagnaia ha fatto a sua volta una grande gara”.

Il Cabroncito chiude raccontando un aspetto importante della sua gara: “L’attacco a Bastianini? Ho studiato 15 giri per realizzarlo – scherza – Purtroppo rimanere così tanto in scia ti porta le temperature delle gomme in alto. Per questo motivo non potevo spingere sempre al massimo. Sul futuro? Non so niente. Io ho le idee molto chiare però”.