MotoGP, la rivoluzione in vista del 2025 ha regalato clamorose sorprese e non è ancora finita!

Il Mondiale di MotoGP 2024 ci sta regalando emozioni a non finire con un triello davvero emozionante in vetta. La corsa al titolo vede grandi protagonisti Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Due di questi pretendenti al successo finale, però, hanno fatto versare parecchio inchiostro in questi giorni, più per quanto accaduto fuori dalla pista rispetto alle gesta del Mugello.

Il mercato piloti verso il 2025 è diventato rovente, se non esplosivo. Tanti clamorosi movimenti che sono andati a far saltare per aria, letteralmente con il tritolo, la line-up dei piloti della classe regina dell’anno venturo. Andiamo, quindi, a fare il punto della situazione su quello che vedremo in griglia nella prossima annata.

DUCATI

Team Factory : la grande novità. Assieme a Francesco “Pecco” Bagnaia vedremo Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo è stato la grande scelta del team di Borgo Panigale. Il nome che ha scombussolato tutto il mercato piloti.

Team Pramac: dopo l’addio di Jorge Martin anche Franco Morbidelli è senza contratto. Probabile che qualcuno attualmente in Ducati possa sbarcare in questa squadra, con l’asterisco su Fermin Aldeguer che, già ufficiale, nel 2025 correrà con una moto di Borgo Panigale. Attenzione: ricordiamo che Yamaha potrebbe rilevare il team, per cui tutto è in divenire.

Team Gresini: salutato Marc Marquez, al momento non ci sono piloti sotto contratto. Scemano anche le chance di suo fratello Alex. Vedremo, quindi, come si muoverà il team faentino.

Team Enduro Pertamina VR46: anche in questo caso non ci sono piloti sotto contratto. Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio si guardano attorno. Il primo sembra destinato ad altri lidi, il romano, invece, potrebbe essere pronto al rinnovo. Attenzione, anche in questo caso, ricordiamo che Yamaha potrebbe rilevare il team, per cui tutto è in divenire.

APRILIA

Team Ufficiale: da qui ha preso il via il terremoto in vista del 2025. Aleix Espargarò ha annunciato il suo ritiro e, al suo posto, è stato già ufficializzato Jorge Martin. Chi al suo fianco? Maverick Vinales è senza contratto e potrebbe andare a cercare gloria altrove, ma radio-mercato lo dà vicino al rinnovo.

Team Trackhouse: Miguel Oliveira e Raul Fernandez non sono sotto contratto nel 2025 e rimangono due grossi punti di domanda. Uno dei due potrebbe rimanere?

KTM

Team Red Bull KTM: Pedro Acosta, come già annunciato, sale di un gradino e sbarca nel team ufficiale al fianco del confermato Brad Binder. Jack Miller, invece, saluta il team austriaco e il suo futuro appare totalmente nebuloso.

Team Gas Gas Tech3: manca solo l’ufficialità per l’arrivo di Enea Bastianini. Al suo fianco non ci sarà Augusto Fernandez, per cui la caccia è ancora aperta.

YAMAHA

Team Factory: Fabio Quartararo ha rinnovato il contratto per altri 2 anni, una delle prime mosse di questa stagione e aspetta novità per capire chi sarà il suo vicino di box. Alex Rins ha solo quest’anno di contratto, per cui cercherà di essere confermato in questo finale di campionato. “El Diablo”, con il senno di poi, si sta mangiando le mani viste le occasioni che si sono create tra Ducati e Aprilia?

HONDA