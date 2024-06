MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez ad Assen. Un successo in Moto3 per Martinator, 5 totali per il Cabroncito

Dopo aver vissuto una lunga pausa di ben tre settimane, torna in scena il Mondiale di MotoGP 2024. Tutto è pronto per l’attesissimo Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento della stagione. Si correrà sul tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto” e, nella classe regina, tornerà in scena lo splendido triello tra Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Marc Marquez. I due spagnoli vogliono brillare su una delle piste più belle del mondo. Ma, è importante saperlo, come sono i loro precedenti ad Assen? Andiamo a scoprirli.

I PRECEDENTI DI MARTIN E MARQUEZ AD ASSEN

2008 – L’esordio di Marc Marquez nella “Università delle moto” è avvenuto il 28 giugno 2008 in Moto3 con una gara disputata in due spezzoni. Il primo di 9 giri prima dell’avvento della pioggia. Lo spagnolo non è ripartito nella seconda parte.

2009 – Seconda visita di Marc Marquez ad Assen e arriva un decimo posto a 21.9 secondi da Sergio Gadea che vince la gara davanti a Julian Simon e Bradley Smith.

2010 – Al terzo tentativo arriva il primo successo del nativo di Cervera sul tracciato della Drenthe. Vittoria netta con 2.3 secondi di vantaggio su Nico Terol e 8.1 su Pol Espargarò.

2011 – Il Cabroncito passa in Moto2, ma il risultato non cambia: arriva, infatti, una nuova vittoria con 2.4 secondi su Kenan Sofuoglu e 6.4 su Bradley Smith.

2012 – Prosegue il percorso netto del classe 1993 con il successo numero 2 in classe mediana in Olanda con appena 405 millesimi su Andrea Iannone, quindi completa il podio Scott Redding.

2013 – Marc Marquez a 20 anni sale in MotoGP e arriva subito un secondo posto brillante ad Assen. Vittoria di Valentino Rossi che precede lo spagnolo per 2.1 secondi, mentre al terzo posto troviamo Cal Crutchlow a 4.0.

2014 – Nell’inizio di stagione da record di Marc Marquez con 10 successi consecutivi, non manca quello di Assen, con ampi distacchi. 6.7 secondi su Andrea Dovizioso e 10.7 su Dani Pedrosa.

2015 – Ancora un secondo posto in Olanda alle spalle di Valentino Rossi per il numero 93. Dopo il contatto nella chicane conclusiva, il “Dottore” vince con 1.2 sul rivale, mentre è terzo Jorge Lorenzo a ben 14.5. In Moto3 fa il suo esordio Jorge Martin che non va oltre il 18° posto a 27.2 secondi da Miguel Oliveira che vince davanti a Fabio Quartararo e Danny Kent.

2016 – Domina la pioggia e, in una gara, divisa in due, vince Jack Miller con 1.9 su Marc Marquez e 5.9 su Scott Redding. Passando alla Moto3, Jorge Martin non è della partita per colpa di un infortunio. Gara vinta da Pecco Bagnaia con 39 millesimi su Fabio Di Giannantonio, quindi terzo Andrea Migno.

2017 – Ancora un podio per il Cabroncito ad Assen. Successo, nemmeno a dirlo, di Valentino Rossi, con 63 millesimi su Danilo Petrucci, quindi terzo lo spagnolo a 5.2. Nella classe più leggera, invece, Jorge Martin è quarto a 310 millesimi da Aron Canet che vince davanti a Romano Fenati e John McPhee.

2018 – Marc Marquez torna alla vittoria in Olanda con 2.2 secondi su Alex Rins e 2.3 su Maverick Vinales. Successo anche per Jorge Martin in Moto3 con 665 millesimi su Aron Canet e 718 su Enea Bastianini.

2019 – Il filotto di podi per Marc Marquez non si interrompe e arriva un secondo posto a 4.8 da Maverick Vinales che vince la gara, mentre completa il podio Fabio Quartararo a 9.7. Nella classe mediana vediamo invece l’esordio di Jorge Martin che, tuttavia, finisce al tappeto dopo 14 giri nella corsa vinta da Augusto Fernandez davanti a Brad Binder e Luca Marini.

2020 – Gara non disputata

2021 – Marc Marquez non va oltre il settimo posto nel GP d’Olanda, vinto da Fabio Quartararo con 2.7 su Maverick Vinales e 5.7 su Joan Mir. Jorge Martin, invece, nella sua prima Assen in MotoGP, cade dopo 14 giri.

2022 – Mentre Marc Marquez è a casa infortunato, Jorge Martin centra il settimo posto nella gara olandese vinta da Pecco Bagnaia con 444 millesimi su Marco Bezzecchi e 1.2 secondi su Maverick Vinales.

2023 – Nell’ultima edizione, la Sprint Race vede il sesto posto di Jorge Martin (+5.0) e il 17° di Marc Marquez (+19.9) nella prova vinta da Marco Bezzecchi con 1.2 su Pecco Bagnaia e 1.8 su Fabio Quartararo. Nella gara domenicale, invece, Martinator è quinto a 1.9 con Marc Marquez che non ha preso il via alla gara vinta da Pecco Bagnaia con 1.2 su Marco Bezzecchi e 1.9 su Aleix Espargarò.