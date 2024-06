MotoGP, i precedenti di Bagnaia ad Assen. Tante soddisfazioni e la sua prima vittoria in carriera…

Quasi un mese dopo l’ultimo GP andato in scena al Mugello, il Motomondiale sta per tornare protagonista questo weekend sul mitico TT di Assen per il Gran Premio d’Olanda 2024, ottavo round della stagione. Francesco Bagnaia sarà uno degli osservati speciali, dopo essersi avvicinato a 18 punti dal leader della classifica generale Jorge Martin.

Il circuito neerlandese evoca tanti dolci ricordi nella mente di Pecco, che vanta ben quattro successi complessivi in quel contesto a livello iridato. Lontano dalle posizioni che contano nel 2013 e 2015 (nel 2014 non prese parte alla gara causa infortunio), il pilota torinese si è tolto proprio ad Assen nel 2016 in Moto3 la soddisfazione della prima vittoria in carriera bruciando in volata i connazionali Fabio Di Giannantonio e Andrea Migno con una manovra meravigliosa all’ultima chicane.

L’azzurro ha poi brillato anche in Moto2, dopo un piazzamento discreto nel suo anno da rookie, trionfando nel 2018 dalla pole position davanti a Fabio Quartararo e Alex Marquez. Le prime apparizioni di Bagnaia al TT in MotoGP non sono state certo indimenticabili, con un 14° posto in Ducati Pramac nel 2019 ed un 6° con la Ducati Factory nel 2021 (partendo terzo in griglia), ma dall’anno successivo è riuscito a cambiare marcia.

Il GP d’Olanda 2022, vinto respingendo gli attacchi di Marco Bezzecchi e Maverick Viñales, ha rappresentato l’inizio della clamorosa rimonta da -91 su Fabio Quartararo (caduto quel giorno ad Assen in un tentativo di sorpasso su Aleix Espargarò) culminata a fine anno con la conquista del titolo iridato in top class. Gradino più alto del podio anche nel 2023, sempre davanti al Bez, dopo aver raccolto un secondo posto nella Sprint del sabato.