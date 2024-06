MotoGP, GP Olanda 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 maggio a Jerez

Dopo tre settimane di pausa, torna il Motomondiale 2024 e torna con la ottava tappa in quel di Assen (Paesi Bassi). Un circuito che è considerato l’università della MotoGP e che ha grandissima tradizione, laddove escono fuori i valori dei piloti e vengono fuori sempre fine settimana spettacolari.

Si riparte con in testa al Mondiale Jorge Martin: lo spagnolo ha 171 punti e ha 18 punti di vantaggio su un Francesco Bagnaia che nelle ultime gare sta ritrovando brillantezza: a Barcellona ha sfatato alcuni tabù vincendo finalmente la Sprint Race e ha fatto doppietta anche in casa al Mugello, ottenendo ancora fiducia e benzina fondamentale per il prosieguo di questa stagione.

Sarà anche il primo Gran Premio dopo le tante chiacchiere legate al mercato piloti: Jorge Martin si è legato all’Aprilia dopo che la Ducati ha affidato la sella del team ufficiale a Marc Marquez. Enea Bastianini e Maverick Vinales, invece, hanno già firmato con KTM per il prossimo biennio.

Di seguito il calendario completo con orari e programma e dove vedere in tv e streaming, oltre agli orari in chiaro del Gran Premio d’Olanda ad Assen, ottava tappa del Motomondiale 2024. Si potrà seguire tutte le sessioni tramite la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GP OLANDA 2024

Venerdì 28 giugno

09:00-09:35 Moto3 Prove Libere 1

09:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

13:15-13:50 Moto3 Prove 1

14:05-14:45 Moto2 Prove 1

15:00-16:00 MotoGP pre-qualifiche

Sabato 29 giugno

8:40-9:10 Moto3 Prove 2

9:25-9:55 Moto2 Prove 2

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:05 MotoGP Q1

11:15-11:30 MotoGP Q2

12:50-13:05 Moto3 Q1

13:15-13:30 Moto3 Q2

13:45-14:00 Moto2 Q1

14:10-14:25 Moto2 Q2

15:00 MotoGP Sprint 13 giri

Domenica 30 giugno

9:40-9:50 MotoGP warm-Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP D’OLANDA 2024

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) tutte le sessioni, Sky Sport Uno (201) tutte le sessioni eccetto le prime prove della Moto3, TV8 in chiaro (8 dgt e 125 Sky) qualifiche di tutte le classi, Sprint Race e gara di tutte le classi

Diretta streaming: Sky Go, NOW tutte le sessioni, tv8.it qualifiche di tutte le classi, Sprint Race e gara di tutte le classi

Diretta testuale: OA Sport