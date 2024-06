MotoGP, Franco Morbidelli potrebbe restare in Ducati: la VR46 riflette

Ferve il mercato MotoGP in vista del 2025. Marc Marquez in Ducati ufficiale ha scatenato un effetto domino per le selle del prossimo Motomondiale, dove vedremo tanti schieramenti differenti. Tra coloro che dopo il 2024 potrebbero vestire dei nuovi colori c’è anche Franco Morbidelli, che non sta convincendo appieno su Pramac.

La sua stagione non è iniziata con le prospettive migliori anche a causa dell’incidente di inizio stagione che non gli ha permesso di iniziare l’annata con la giusta preparazione. I primi risultati sono arrivati nell’ultimo appuntamento al Mugello, con un quarto posto nella Sprint Race ed il sesto posto in gara, ma il confronto con il suo compagno di box in Pramac Jorge Martin rimane impietoso.

‘Morbido’ ha un contratto in Pramac fino a fine stagione, poi il suo futuro dovrà essere valutato. Non aiuta nemmeno il possibile passaggio della stessa scuderia in Yamaha, ma ora inizia a prendere piede la possibilità, secondo numerosi organi di informazione, di una sua permanenza con una Ducati.

Per molti Morbidelli sarebbe infatti il favorito per una sella nella VR46, aiutato anche dal fatto che Marco Bezzecchi è ormai dato come partente verso un’Aprilia ufficiale proprio al fianco di Jorge Martin. Il trentenne potrebbe così rimanere in MotoGp per dimostrare di poter tornare quello che nel 2020 contese il Mondiale a Joan Mir.