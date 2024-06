MotoGP, Francesco Bagnaia: “Siamo consapevoli di poter stare davanti tutti i weekend. Sul Sachsenring…”

Francesco Bagnaia semplicemente eccezionale: dopo il dominio totale nella Sprint Race di ieri, un’altra vittoria nella gara lunga di oggi nel Gran Premio d’Olanda nell’università della MotoGP ad Assen. Terza vittoria consecutiva per il due volte campione del mondo che si porta ad appena 10 punti da Jorge Martin nella classifica del Mondiale.

Queste le dichiarazioni di Pecco dopo questa meravigliosa performance: “Non c’è spazio per i pensieri, più che altro bisogna controllare al massimo tutte le situazioni, c’era vento e non c’era né troppo caldo per andare con la dura né troppo freddo per andare con la media. Abbiamo scelto di andare con la dura, ma in alcune curve era un po’ al limite. Jorge ha provato due volte a venirmi a prendere e in quei momenti era fondamentale riuscire a riaprire il gas e semplicemente ho cercato di fare il massimo, come sempre”.

Un miglioramento che non si deve arrestare secondo Bagnaia: “C’è tantissimo lavoro da fare su di me, ci sono stati degli errori come quelli di Barcellona che sono evitabili e ci sarà sempre da imparare. Siamo sulla strada giusta, ma c’è ancora tantissima strada, non bisogna mai pensare di sapere già tutto. Qua il venerdì mattina siamo andati talmente forti con la media che poi con la soft non siamo stati più rapidi. Questa pista si adatta molto al mio stile di guida più che alla mia moto che tende sempre a muoversi tanto e ad essere nervosa. Io adoro le curve quando sono veloci e da raccordare, quindi si adatta molto”.

Sulle prossime gare: “Al Sachsenring Martin e Marquez secondo me sono più forti, c’è da dire che l’anno scorso la domenica eravamo più forti di Martin. Vedremo i passi avanti se ci porteranno ad essere competitivi al massimo anche lì. Spero di essere così competitivo e così in alto tutti i weekend e sappiamo che se lavoriamo bene possiamo ottenere questi risultati con continuità. Arrivano piste in cui sono andato molto forte, così come poi tutte le piste in Asia. Sono fiducioso“.