MotoGP, Francesco Bagnaia: “Partire in seconda fila domani potrebbe essere divertente, ho un grande passo”

Grande spettacolo nelle qualifiche del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. La pole-position è andata allo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), che con il crono di 1:44.504 ha firmato il nuovo record della pista del Mugello. Prestazione eccellente dell’iberico, capace di interpretare al meglio il time-attack.

Il leader della classifica mondiale ha preceduto di 0.043 di Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) e di 0.183 dell’Aprilia di Maverick Viñales. Quarto e quinto tempo per Marc Marquez (Ducati Gresini) a 0.280, protagonista di una caduta nell’ultimo tentativo, ed Enea Bastianini (Ducati ufficiale) a 0.376, che ha mostrato dei segnali di ripresa

Una griglia di partenza che però muterà in vista della gara domenicale per la penalità comminata a Bagnaia nel corso delle pre-qualifiche. Il riferimento è all’episodio tra Pecco e Alex Marquez, che ha portato la Race Direction a sanzionare il piemontese con tre posizioni in griglia nello schieramento di domani (non nella Sprint Race odierna) per guida irresponsabile. Di conseguenza, Bagnaia scatterà dalla seconda fila (quinto).

“1:44.5 è un tempo pazzesco, mi è mancato un po’ l’ultimo settore, dove Martin è stato più bravo. Sono molto contento per il passo gara che abbiamo, certo dispiace partire in seconda fila domani. Questo potrebbe complicare le cose, ma magari sarà più divertente“, ha commentato il due-volte iridato ai microfoni di Sky Sport.

“Per la Sprint sono molto fiducioso, vista la costanza di rendimento che ho. Forse Martin ha qualche problema in più, ma vedremo. Sarà fondamentale partire bene e spingere da subito“, ha concluso il ducatista. Appuntamento dunque per la Sprint Race di oggi, alle 15.00, dove Bagnaia vuole anche interrompere la serie negativa di tre “zero” consecutivi.