MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho girato su tempi pazzeschi, non volevo Marquez attaccato alla fine”

Francesco Bagnaia scaccia i demoni anche della Sprint Race e domina al Mugello nel GP d’Italia anticipando Marc Marquez e Pedro Acosta, recuperando anche 12 punti a Jorge Martin, che prima si tocca con Bastianini e poi si stende e perde quindi un’occasione.

Queste le sue parole a caldo: “È stato incredibile perché la prima parte di gara è stata difficile, ma poi la seconda parte è stata liscia, vincere di nuovo qua è straordinario, la moto sta andando alla grande e mi sono trovato benissimo, quindi vincere così anche nella Sprint è davvero splendido”.

Questa poi l’analisi, intervistato da Sky Sport MotoGP: “Davvero splendido questo successo dopo 10 mesi. La gara scorsa a Barcellona eravamo in testa, velocissimi e siamo scivolati all’ultimo giro. Questa volta era fondamentale finire la gara, finirla in questo modo. Tutto è stato perfetto, Martin l’ho visto cadere dal maxischermo, ho rallentato un po’, ma appena ho visto Marquez vicino ho ricominciato a spingere su tempi incredibili, non volevo avere Marc attaccato agli ultimi giri. Mi aspettavo la gomma davanti con più supporto, negli ultimi giri chiudeva un po’, ma ho continuato a tener duro fino alla fine. Il pubblico è stato davvero emozionante, mi sono goduto questi momenti e me li godo sempre di più. L’inno partito dal pubblico è stato pazzesco. Domani in gara si girerà più piano, ma il problema è stata la gomma davanti e non quella dietro. Bisognerà gestire soprattutto l’anteriore e la media può aiutare”.