MotoGP, Francesco Bagnaia entusiasta: “Girare ad Assen mi dà gusto, soddisfatto del nostro lavoro”

Un feeling speciale. Francesco Bagnaia ha concluso in maniera molto convincente il primo giorno del week end di Assen (Paesi Bassi), tappa del Mondiale 2024 di MotoGP. Nella Cattedrale del Motociclismo, Pecco si trova come nel giardino di casa e l’ha voluto dimostrare fin dal primo turno di prove libere e ribadire nel corso delle pre-qualifiche.

Il risultato è stato uno strepitoso record della pista (1:31.340), potendosi permettere il lusso di guardare gli altri fare l’ultimo tentativo, avendo già coscienza di essere davanti. Un ottimo presupposto per Bagnaia, in vista delle qualifiche e della Sprint Race di domani.

“Sono molto contento, il nostro lavoro ha dato i suoi frutti. Stiamo raccogliendo quanto seminato. Siamo partiti bene e il mio feeling con la moto è stato da subito ottimo. Sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto come squadra, era da più di un anno che non facevo il miglior tempo fin dalle prove libere 1“, ha dichiarato Pecco ai microfoni di Sky Sport.

In vista della Sprint e del GP: “Con le gomme medie sono riuscito ad avere un ottimo rendimento, anche con mescole molto usate. Vedremo come evolveranno le temperature, ma sono fiducioso. Devo dire che quanto ti trovi bene a guidare qui, è una cosa incredibile. Fare tutti questi curvoni, con la moto ti supporta, dà veramente gusto. Faccio un altro tatuaggio a questo punto. È un layout unico anche se non è quello del passato che mi sarebbe piaciuto affrontare. Ma già questo assaggio è pazzesco, l’ultimo settore è il più bello del Mondiale“.