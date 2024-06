MotoGP, Francesco Bagnaia domina la Sprint race davanti a Martin e Vinales – VIDEO

Francesco Bagnaia ha dominato la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto”, il portacolori del team Ducati Factory ha disputato una corsa perfetta. Ottimo start, quindi gestione impeccabile.

Il successo è arrivato di conseguenza, con Jorge Martin secondo a 2.3, quindi completa il podio proprio Maverick Vinales a 4.1. Quarta posizione per Enea Bastianini a 6.3, quinta per Fabio Di Giannantonio a 8.8, sesta per Brad Binder a 9.7, mentre è settimo Alex Marquez a 10.1. Ottava posizione per Fabio Quartararo a 10.8, nona per Franco Morbidelli a 13.5, mentre completa la top10 Pedro Acosta a 15.9.

La gara ha visto pochissime emozioni. Bagnaia non ha lasciato scampo ai rivali prendendo, partendo e scappando. Marc Marquez, invece, ha rovinato tutto cadendo già nel corso del secondo giro, sbagliando l’ingresso in curva 2. Capitombolo anche per Aleix Espargarò che è finito nella ghiaia di curva 15 proprio in occasione dell’ultima tornata.

Andiamo, quindi, a rivivere i momenti più importanti della Sprint Race di Assen.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT RACE