MotoGP, Enea Bastianini: “La qualifica mi ha precluso il risultato. Con una modifica ho ritrovato la stabilità”

Enea Bastianini chiude con sensazioni positive la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto”, il pilota del team Ducati Factory ha pagato a caro prezzo la partenza dal centro del gruppo, salvo poi risalire nel migliore dei modi con il passare dei giri, sfiorando il podio.

Il successo è andato al suo vicino di box Francesco Bagnaia che ha distanziato Jorge Martin di 2.3 secondi, quindi completa il podio Maverick Vinales a 4.1. Quarta posizione proprio per Enea Bastianini a 6.3, quinta per Fabio Di Giannantonio a 8.8, sesta per Brad Binder a 9.7, mentre è settimo Alex Marquez a 10.1. Ottava posizione per Fabio Quartararo a 10.8, nona per Franco Morbidelli a 13.5, mentre completa la top10 Pedro Acosta a 15.9.

Al termine della gara su distanza ridotta, il pilota romagnolo ha raccontato quanto accaduto ai microfoni di Sky Sport: “Peccato per la qualifica che mi ha costretto a partire dall’undicesima posizione e mi ha rovinato la gara. Le qualifiche hanno visto troppa tattica in stile Moto3. Mi ci metto in mezzo anche io perchè non volevo tirare nessuno. Ad ogni modo bisogna fare qualcosa per il futuro”.

Ultima battuta sulla gara di domani. “In questo weekend non avevo mai trovato il giusto feeling. Non avevo stabilità. A quel punto prima della Sprint Race abbiamo provato una cosa completamente diversa e di colpo mi ha ridato stabilità e si è visto in gara. Mi manca ancora il punto di frenata con la nuova moto e non riesco a superare facilmente. Anche oggi per superare chiunque impiegavo uno o due giri”.