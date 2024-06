MotoGP, Enea Bastianini: “Ad Assen voglio cambiare il mio trend. Il passaggio in KTM? Una scelta difficile”

Dopo la lunga pausa del mese di giugno, torna in scena il Motomondiale. Enea Bastianini si prepara per l’importante appuntamento del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Mondiale di MotoGP 2024. In questo periodo il pilota romagnolo sta vivendo emozioni fuori e dentro la pista e proverà a trasportarle anche sul tracciato di Assen.

Pochi giorni fa è arrivata una importante ufficialità: addio al team Ducati Factory e trasferimento nel team KTM Tech3 in vista del 2025. Un cambio di casacca quanto mai importante per il nativo di Rimini che, di conseguenza, ora dovrà concludere la stagione rimanendo concentrato al fianco di Pecco Bagnaia, prima di dare il via alla sua nuova avventura.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota soprannominato “Bestia” ha iniziato il suo racconto da un punto ben preciso. “Vengo da gare positive ma arrivo su un tracciato che a volte mi ha dato del filo da torcere in passato. Ad ogni modo sono fiducioso. Il set-up è buono in ogni pista e penso che anche qui potrò lottare per il podio”.

Non poteva non arrivare il commento sul suo cambio di casacca in vista del 2025: “Senza dubbio una scelta difficile. Tutto si è mosso dopo la gara del Mugello. Si era capito che la Ducati avesse preso la sua decisione. Il mercato, come sappiamo, si muove veloce come noi in pista. Avevo proposte solide e importanti ma quando ho visto il progetto KTM ho capito che c’era la motivazione giusta per provare a vincere. Il mio compagno di team sarà Maverick Vinales e credo che saremo forti. Ora però devo solo concentrarmi sul presente, ci sono ancora tante gare”.