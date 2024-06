MotoGP, Davide Tardozzi: “Pecco ed Enea da urlo: hanno reso possibile un sogno”

Una gara da ricordare in casa Ducati: doppietta da sogno firmata da Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini che precedono tutti nel Gran Premio d’Italia al Mugello. Pecco si è reso protagonista di una partenza da urlo in cui in due curve è riuscito a prendersi la prima posizione, Enea ha piazzato un doppio sorpasso prima su Marc Marquez e poi su Jorge Martin da urlo negli ultimi due giri.

Ad analizzare questo trionfo è stato Davide Tardozzi, team manager del Team Ducati, intervistato da Sky Sport MotoGP: “Oggi Pecco ed Enea ci hanno regalato una soddisfazione che va al di là del credibile. Questo poteva essere un sogno e loro l’hanno realizzato. La strategia è stata perfetta e loro sono stati eccezionali. Adesso possiamo goderci il momento e ballare”.

Una gara che dà un grande slancio per il prosieguo della stagione e può cambiare le carte in tavola anche per la scelta del pilota Ducati Factory per la prossima stagione: oltre a Jorge Martin e Marc Marquez, prova a rilanciare la sua candidatura anche Enea Bastianini per una conferma dopo questa super prestazione.