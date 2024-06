Motocross in tv, GP Indonesia 2024: orari MXGP e MX2, programma 30 giugno, streaming

Superato il giro di boa della stagione, ci si appresta a vivere il primo dei due appuntamenti consecutivi previsti a Lombok, in Indonesia, che ospiterà domani il Gran Premio di West Nusa Tenggara, undicesimo round del Mondiale Motocross 2024. Si preannuncia grande spettacolo sia in MXGP che in MX2, con tanti possibili protagonisti per le posizioni di vertice.

Nella categoria regina Tim Gajser guida la generale con 34 punti di margine su Jorge Prado e 71 su Jeffrey Herlings, mentre Kay de Wolf è leader nella 250 a +48 su Laengenfelder e +52 su Lucas Coenen. Tutte le gare domenicali tra MXGP e MX2 verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su MXGP-TV, discovery+, Eurosport.it, Sky Go, Now TV e DAZN.

OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale delle due gare della classe regina a Lombok con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio d’Indonesia 2024 per il Mondiale Motocross.

CALENDARIO GP INDONESIA MOTOCROSS 2024

Domenica 30 giugno

Ore 6.15 gara-1 MX2 a Lombok (Indonesia) – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 7.15 gara-1 MXGP a Lombok (Indonesia) – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 9.10 gara-2 MX2 a Lombok (Indonesia) – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 10.10 gara-2 MXGP a Lombok (Indonesia) – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA GP INDONESIA MOTOCROSS 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2.

Diretta streaming: MXGP-Tv, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN.

Diretta Live testuale (delle due manche MXGP): OA Sport.