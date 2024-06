Moto3: Piqueras conquista la prima pole della carriera ad Assen. Sesto Stefano Nepa

La prima volta non si scorda mai. Angel Piqueras ha conquistato la pole position in occasione delle qualifiche del GP d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2024 di Moto3. Una prova sontuosa quella del pilota della Leopard Racing, strappata all’ultimo time attack.

Il centauro ha registrato il tempo di 1:39.746, rifilando +0.074 alla Honda Team Asia di Taiyo Furusato, unico insieme al rivale ad essere sceso sotto la soglia del minuto e quaranta. Si è dovuto accontentare della terza posizione invece Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna) che, dopo aver brillato nelle prove libere, ha dovuto cedere il passo ai colleghi ottenendo un gap di +0.309.

Ottima seconda fila poi per Stefano Nepa (MTA Team), bravo a raccogliere la sesta posizione con +0.400 piazzandosi alle spalle delle MT Helmets – MSI di Ivan Ortolà, quarto a +0.327, e di Ryusei Yamanaka, quinto a +0.367. Terza fila poi per Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), settimo con +0.443 precedendo Adrian Fernandez (Leopard Racing), ottavo a +0.508, e Joel Esteban (CF Moto Aspar Team), nono a +0.538.

Quarta fila inoltre per Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), decimo con +0.552. Più indietro invece i piloti in lizza per il titolo: David Alonso (CF Moto Aspar Team) si è posizionato infatti al tredicesimo posto con +0.771, mentre Daniel Holgado (Red Bull GasGas Tech3) al quindicesimo con +0.730. Da menzionare infine quanto fatto da Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team), sedicesimo a +0.989.