Moto3, ancora record per David Alonso al Mugello. Il colombiano domina la FP2. Bene Nepa

Un fulmine. David Alonso ha chiuso in bellezza in ciclo di sessione di prove libere, scendendo sotto la soglia del cinquantaquattro nella FP2 del GP d’Italia, appuntamento numero sette del Motomondiale 2024 di Moto3 in scena questo weekend sul circuito del Mugello.

Una prova semplicemente eccezionale per il colombiano, capace di effettuare un giro mostruoso in solitaria, dunque senza sfruttare alcuna scia. Il centauro della CFMoto-Aspar Team nelle specifico è riuscito nell’impresa all’ultima occasione disponibile, fermando il cronometro a 1:53.926, un tempo praticamente da Moto2. Paurosa in tal senso la progressione di ben tre secondi rispetto alla FP, segnale di una superiorità che comunque il sudamericano dovrà essere bravo a sfruttare.

Si attesta poi ad alti livelli anche la MT Helmets – MSI di Ryusei Yamanaka, salito vistosamente di colpi grazie ad un secondo posto con un gap di +0.720 precedendo Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), terzo con +0.7289.

Straordinario poi Stefano Nepa (MTA Team), quarto a +0.919 piazzandosi davanti ad Ivan Ortolà (MT Helmets – MSI), quinto con +0.988 e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), sesto a +1.043. Dentro per un pelo anche il rivale di Alonso in ottica classifica piloti, Daniel Holgado (Red Bull GasGas Tech3), tredicesimo a +1.563,

Niente da fare invece per gli altri piloti italiani che erano a caccia del Q2; Filippo Farioli (SIC 58 Squadra Corse) ha terminato infatti quindicesimo con +1.742 alle spalle del connazionale Luca Lunetta (già qualificato). Sedicesimo invece Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team) con +1.766, mentre Nicola Carraro (MTA Team) è ventunesimo con +2.335.