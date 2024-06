Matteo Berrettini rilancia per Wimbledon: “Un nuovo inizio di stagione, mi sento bene fisicamente”

Matteo Berrettini guarda il bicchiere mezzo pieno, dopo la sconfitta negli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca, il tennista romano si è dovuto arrendere allo statunitense Marcos Giron, vittorioso con il punteggio di 3-6 6-4 6-3. Finalista a Stoccarda, Berrettini è parso un po’ a corto di energie nel terzo parziale della sfida contro l’americano, tuttavia a detta sua si può essere contenti.

“Le partite, ancor più sull’erba, girano su pochi punti e io non sono riuscito a sfruttare le mie chance. A un certo punto, hanno deciso di chiudere il tetto perché si prevedeva l’arrivo della pioggia. Questo ha un po’ cambiato le condizioni e il campo si è un po’ rallentato e io mi sono trovato meno bene“, ha raccontato Matteo ai microfoni di Sky Sport.

“Questo però non toglie nulla a Giron che specialmente dal finire del secondo set in avanti ha giocato molto bene. Da parte mia c’è la soddisfazione di essere tornato a giocare e non mi aspettavo di ottenere questi risultati. Mi sento bene fisicamente e mi sto abituando alle sollecitazioni che ci sono in partita. Ora pensiamo a Wimbledon“, ha concluso il tennista romano.

Berrettini potrebbe essere una delle mine vaganti dei prossimi Championships, visti il suo tennis su questa superficie e soprattutto la capacità di affrontare incontri al meglio dei cinque set, come ha dimostrato nel proprio percorso agonistico.