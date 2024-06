Matteo Berrettini può superare un italiano e bussare alla top-50! Come cambia il ranking ATP con la vittoria a Stoccarda?

Matteo Berrettini affronterà Jack Draper nella finale del torneo ATP 250 di Stoccarda, che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 13.00) sull’erba della località tedesca. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro l’ostico britannico, numero 40 del mondo che potrebbe creare diversi grattacapi e che appare molto rognoso, ma lo stato di forma attuale del romano sembra davvero eccellente. Il nostro portacolori andrà a caccia del nono trofeo della carriera, a due mesi di distanza dall’ultima gioia sulla terra rossa di Marrakech, e proverà a conquistare il titolo teutonico per la terza volta dopo quelli del 2019 e del 2022.

La settimana del 28enne è stata impeccabile, visto che ha battuto in serie Safiullin, Shapovalov, Duckworth e Musetti concedendo un solo set. Il ribattezzato The Hammer sta lanciando la volata verso Wimbledon, terzo Slam della stagione dove è stato finalista nel 2021 e dove spera di poter fare bene tra poche settimane. La cavalcata di cui si è reso protagonista a Stoccarda gli ha permesso di scalare vertiginosamente il ranking ATP: aveva incominciato la settimana da numero 96 del mondo con 635 punti all’attivo e ora ha già guadagnato 30 posizioni, issandosi fino alla 65ma piazza con 795 punti. Come migliorerà la graduatoria in caso di vittoria contro Draper?

Vincendo il torneo di Stoccarda, Matteo Berrettini guadagnerà 250 punti complessivi e diventerà il nuovo numero 55 del mondo con 880 punti, scavalcando anche Lorenzo Sonego (ora 57mo con 861 punti). Il 28enne diventerebbe il sesto italiano alle spalle di Jannik Sinner (numero 1), Lorenzo Musetti (numero 30), Matteo Arnaldi (numero 34), Luciano Darderi (numero 37 o numero 34 se vincerà il Challenger di Perugia, scavalcando Arnaldi), e Flavio Cobolli (numero 49). Va precisato che se Berrettini dovesse perdere la finale e contestualmente l’indiano Sumit Nagal dovesse vincere il Challenger di Perugia, allora l’azzurro sarebbe numero 66 del mondo.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking ATP al 10 giugno: 95mo con 135 punti.

Ranking ATP con la finale a Stoccarda: 65mo con 795 punti (diventerebbe 66mo in caso di sconfitta con Draper e concomitante vittoria di Nagal nella finale del Challenger di Perugia contro Luciano Darderi).

Ranking ATP con l’eventuale vittoria a Stoccarda: 55mo con 880 punti.