Matteo Berrettini incontra un fantasma dal passato: chi è il prossimo avversario a Stoccarda

Matteo Berrettini affronterà il canadese Denis Shapovalov agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. Il tennista italiano ha sconfitto il russo Roman Safiullin in tre set e avrà così la possibilità di sfidare il canadese, che invece ha liquidato il francese Martineau in due frazioni. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato sull’erba tedesca, dove il romano sta cercando di ritrovare le sensazioni dei giorni migliori.

Matteo Berrettini è rientrato in campo dopo due mesi dall’ultima apparizione ed è sembrato in crescita, ma ora si troverà di fronte un ostacolo parecchio rognoso e non semplice da battere: in palio il quarto di finale da giocare contro il vincente del confronto tra l’australiano Duckworth e lo statunitense Shelton (testa di serie numero 2 del tabellone).

Il 28enne, numero 95 al mondo e finalista a Wimbledon nel 2021, incrocerà il 25enne, numero 117 del ranking ATP e noto per essere uno dei pochi mancini del circuito. I due precedenti sono stati vinto dal nordamericano: 7-6(6), 4-6, 6-0 agli ottavi di finale del torneo di San Pietroburgo nel 2018; 7-6(5), 6-7(3), 7-6(5) nella fase a gironi della Coppa Davis nel 2019.