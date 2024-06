Lorenzo Simonelli galvanizzato dopo l’oro: “Sono cresciuto perché è cresciuta tutta l’atletica italiana”

Lorenzo Simonelli è stato l’MVP della serata storica dell’atletica leggera italiana agli Europei di Roma 2024. Tre ori in 42 minuti, di cui il più detonante e sorprendente, soprattutto in termini di qualità della prestazione, è stato quello del 22enne romano che ha corso 13″05 nei 110 ostacoli, demolendo di 15 centesimi il record italiano da lui stesso siglato un’ora e mezza prima in semifinale.

Queste le sue dichiarazioni ai microfoni della FIDAL: “Avevo tantissima voglia di fare, in batteria ho commesso qualche errore, in finale ho fatto una gara bellissima e quasi perfetta. Mamma mia, 13.05… non me l’aspettavo! Perché sono cresciuto? Perché è cresciuta tutta l’atletica italiana. Dopo Tokyo mi sono detto: ‘Voglio anch’io arrivare in cima al mondo’. Dedico l’oro a questo pubblico e a tutta l’atletica italiana”.

Una crescita imperiosa, impressionante di Lorenzo Simonelli in questa stagione: ha tolto addirittura 28 centesimi da inizio stagione alla miglior prestazione che deteneva a inizio 2024, è secondo nelle graduatorie mondiali nel 2024 e si è preso l’oro europeo staccando Llopis di ben 10 centesimi. Un dominio assoluto che fa sognare in vista delle Olimpiadi.