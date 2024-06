Lorenzo Musetti in semifinale al Queen’s: “Un anno duro, ci sono momenti in cui devi soffrire”

Lorenzo Musetti ha sconfitto Billy Harris e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 500 di Londra, riuscendo così a proseguire la propria avventura sulla prestigiosa erba del Queen’s. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul britannico con il punteggio di 6-3, 7-5 e domani tornerà in campo per fronteggiare l’australiano Thompson con l’obiettivo di raggiungere l’atto conclusivo. Si tratta della seconda semifinale consecutiva sull’erba per il toscano, solitamente poco avvezzo a questa superficie.

Lorenzo Musetti ha espresso la propria soddisfazione a caldo: “Sono un po’ commosso in questo momento, perché questo è stato un anno duro per me, con tanti momenti poco positivi e dunque due semifinali in due settimane sono fantastiche. Ringrazio il mio team: abbiamo fatto un po’ fatica, in carriera ci sono dei momenti in cui devi soffrire e la vittoria odierna è particolarmente significativa per me“.

L’azzurro ha proseguito: “Lui ha servito sempre un’altissima percentuale di prime, ma sono sempre rimasto concentrato sui punti importanti: su alcuni non ho sfruttato le occasioni, ma ho provato a stare attemto su ogni dettaglio e sono contento di essere in semifinale. La partita di ieri è stata difficile, anche il primo turno lo è stato. La cosa più importante è provare a recuperare, provare a dormire che non è facile dopo una vittoria vista l’adrenalina: oggi ho lavorato bene e spero di dormire un pochino in più”.