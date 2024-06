Lorenzo Musetti in finale al Queen’s: “Il tennis è una passione fin da bambino, qui si sente la storia”

Lorenzo Musetti ha sconfitto Jordan Thompson in tre set e si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Londra, ovvero il torneo che va in scena sull’erba del Queen’s, uno dei circoli tennistici più prestigiosi al mondo. Il giocatore italiano si è imposto contro l’insidioso australiano con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo nella capitale britannica, dopo aver raggiunto la semifinale a Stoccarda settimana scorsa. Il toscano ha ormai raggiunto livelli d’eccellenza su una superficie molto indigesta fino a poco tempo fa, ma ora estremamente congeniale alle caratteristiche dell’azzurro.

Lorenzo Musetti, che domani affronterà il vincente del derby statunitense tra Paul e Korda, ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Uno dei match più duri di questa settimana, lui ha giocato un livello eccezionale soprattutto nel secondo set, è stata dura ma ne sono uscito con degli ottimi colpi. Il momento chiave è stato il break nel terzo set, avevo già avuto delle occasioni e alla fine ce l’ho fatta“.

Il nostro portacolori ha poi proseguito: “Per me il tennis è sempre stato una passione, fin da quando ero bambino. È bellissimo essere arrivato in finale in un torneo dove senti la storia, ho sentito tanti italiani oggi e li ringrazio per essere stati qui. Cercate di venire a seguirmi anche domani“.