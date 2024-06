LIVE Scherma, Europei 2024 in DIRETTA: si chiudono le gare individuali con spadisti e sciabolatrici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza giornata di gare ai Campionati Europei di scherma in programma a Basilea (Svizzera). Si tratta di un vero e proprio test probante a un mese dall’ appuntamento olimpico con gli azzurri che si mettono alla prova a caccia di risultati che diano fiducia in vista dei Giochi di Parigi. Nella sciabola tra le donne saranno presenti Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi, nella spada maschile sono stati scelti Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini e Federico Vismara.

l’Italia si trova a difendere un terzo titolo individuale agli ormai imminenti Europei di scherma 2024, in programma la prossima settimana a Basilea. Infatti Davide Di Veroli era riuscito a salire sul gradino più alto del podio in quel di Plovdiv in una giornata indimenticabile per la spada maschile azzurra, visto che ci fu una finale tutta italiana con Federico Vismara che vinse l’argento. Un anno dopo i due azzurri proveranno a ripetersi anche se non sarà facile. Di Veroli, però, si è sbloccato, tornando sul podio proprio nel mese di Maggio nel prestigioso appuntamento del “Challenge Monal” a Saint Maur. Anche Vismara è riuscito a cogliere piazzamenti importanti in Coppa del Mondo. Sono certamente loro due le migliori carte di un’Italia che schiera in pedana anche Gabriele Cimini ed Andrea Santarelli, che proveranno a sorprendere in maniera positiva.

Guardando al ranking mondiale la medaglia d’oro è un affare ungherese, visto che ai primi due posti della classifica si trovano Mate Tamas Koch e Gergely Siklosi. Oltre agli azzurri Di Veroli e Vismara, i principali avversari dei due spadisti magiari arrivano dalla Francia, con Yannick Borel e Romain Cannone, che sono senza alcun dubbio due seri candidati alla medaglia d’oro, sognando poi il bis in casa a Parigi 2024. Tra gli outsider di lusso non può non essere considerato l’israeliano Yuval Shalom Freilich, ma la spada regala sempre delle grandi sorprese, un po’ come i due bronzi dell’anno scorso, finiti al collo del polacco Mateusz Antkiewicz e del tedesco Marko Brinkman.

le sciabolatrici azzurre vanno a caccia di un bel risultato proprio per avvicinarsi a quell’evento olimpico che sono riuscite ad acciuffare negli ultimi mesi con tanta forza e volontà. In questa estate ci sono da cancellare per le ragazze italiane i passi falsi fatti lo scorso anno tra Europei e Mondiali, che hanno complicato di molto il cammino verso i Giochi Olimpici. Certo agli ultimi europei è comunque arrivata una medaglia di bronzo con Martina Criscio, risultato sicuramente da non sottovalutare e che sarebbe molto significativo se dovesse essere ripetuto, vista l’enorme concorrenza del resto d’Europa. In pedana scenderanno anche Michela Battiston, Chiara Mormile ed Irene Vecchi, tutte con la possibilità, nella giornata di giusta, di spingersi fino al podio.

Fari puntati sull’ucraina Olga Kharlan, probabilmente la donna da battere, anche se la Francia è la nazione regina. Un vero e proprio squadrone quello transalpino, con quattro atlete che possono davvero puntare alla medaglia d’oro. Su tutte la numero uno del mondo Sara Balzer, ma anche Manon Apithy-Brunet, Cecilia Berder e Sarah Noutcha. Tra le candidate alla medaglia d’oro ci sono anche le greche Theodora Gkountoura e Despina Georgiadou, con quest’ultima che punta tutto su questi Europei per cancellare la delusione della mancata partecipazione olimpica, nonostante sia la numero quattro del ranking mondiale. Attenzione anche alle arrembanti spagnole Lucia Martin-Portugues e Araceli Navarro, ma anche alla bulgara Yoana Ilieva.

Si comincia alle 9.00 con i gironi di qualificazione, dalle 18.30 la sessione dedicata alle finali.