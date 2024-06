LIVE Italia-Francia, Nations League volley 2024 in DIRETTA: duello tra campioni del mondo e olimpici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta sfida della Nations League per la Nazionale italiana maschile che affronta la Francia oro olimpico di Tokyo ad Ottawa in Canada. Dopo il primo slot di gare senza sconfitte per la squadra azzurra a Rio de Janeiro, la trasferta nordamericana riserva subito un super match che vede di fronte i campioni del mondo in carica e i campioni olimpici in carica: in palio punti preziosi sia per il ranking olimpico che per la conquista della final eight di VNL.

L’Italia va in cerca, oltre che di punti, anche di nuove conferme dopo una prima settimana di gare tutto sommato positiva e ricca di soddisfazioni. Battere, dopo qualche sussulto iniziale, il Giappone in modo netto e soprattutto vincere in Brasile contro la squadra padrona di casa sostenuta dal Maracanazinho sono segnali incoraggianti, quello che De Gorgi attendeva dalla sua squadra per ripartire alla grande e andarsi a prendere il pass olimpico che gli azzurri non sono riusciti a staccare lo scorso anno. Le certezze ci sono, eccome, a partire dalla squadra titolare che è ormai quella da un paio di anni a questa parte ma anche per ciò che riguarda le prime riserve con Luca Porro che ha scalato una montagna altissima, composta da due “giovani veterani” come Recine e Rinaldi, ed è ormai la prima riserva delle bande, così come Alessandro Bovolenta ha dimostrato al Maracanazinho di poter reggere l’urto in caso di difficoltà di Yuri Romanò, rivisto per lunghi tratti della prima settimana ad altissimi livelli in tutti i fondamentali.

La seconda settimana per l’Italia inizia con la Francia, poi arriveranno le sfide con Cuba, Olanda e Canada (già affrontato la settimana scorsa in amichevole dall’Italia) che, in caso di vittoria degli azzurri, potrebbero fruttare il pass olimpico con due settimane di anticipo rispetto alla chiusura delle qualificazioni. De Giorgi continuerà ad affidarsi al sestetto titolare con Giannelli in regia, Romanò opposto, i centrali Galassi e Russo, le bande Michieletto e Lavia e Balaso libero.

La Francia, invece, ha ovviamente già in tasca il pass olimpico e può affrontare con relativa tranquillità questa prima parte di stagione con l’unico obiettivo di preparare l’appuntamento casalingo nel migliore dei modi. Andrea Giani ha lasciato a riposo questa settimana alcuni protagonisti della Nazionale, come ad esempio Earvin Ngapeth e Barthelemy Chinenyeze ma la formazione transalpina, che ha vinto tre delle prime quattro sfide disputate, battendo Bulgaria, Usa e Turchia e perdendo contro la Slovenia, resta una delle squadre di riferimento del movimento mondiale e dunque non sarà facile da superare.

Giani ha comunque a disposizione una squadra di altissimo livello. In regia il titolare è Antoine Brizard, alzatore di Piacenza, mentre la riserva è Benjamin Toniutti, ex Ravenna e attualmente alzatore dello Jastrzebski Wegiel, con cui ha disputato, perdendola contro Trento, la finale di Champions League ed ha vinto il campionato polacco. L’opposto titolare è Jean Patry, anche lui vecchia conoscenza del campionato italiano e attualmente allo Jastrzebski Wegiel, affiancato da Théo Faure, prossimo opposto di Cisterna. In banda giocano Yacine Louati lo scorso anno al Rzeszow in Polonia ma nelle prossime due stagioni all’Allianz Milano, Timothée Carle, ex Vibo Valentia ed ex Berlino, il prossimo anno allo Jastrzebski Wegiel, Trévor Clevenot, ex Piacenza e Milano, lo scorso anno allo Zawiercie in Polonia e il prossimo allo Ziraat Bankkart in Turchia e Kevin Tillie, ex Ravenna, Modena e Cisterna, e ora in forza al Projkt Warszawa in Polonia.

I centrali sono Daryl Bultor del Saint-Jean d’Illac, Quentin Jouffroy, lo scorso anno al Le Plessis-Robinson e il prossimo in Polonia all’MKS Ślepsk Malow Suwałki, Joris Seddik del Montpellier, dove gioca anche Nicolas Le Goff, ex Latina. I liberi sono Jenia Grebennikov ora in Russia allo Zénith San Pietroburgo dopo gli anni italiani con la maglia di Civitanova, Modena e Trento e Benjamin Diez, in forza al Belchatow in Polonia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta sfida della Nations League per la Nazionale italiana maschile che affronta la Francia oro olimpico di Tokyo ad Ottawa in Canada, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 2.30!