LIVE Giro del Delfinato 2024, tappa di oggi in DIRETTA: crono ondulata, la classifica può cambiare

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro del Delfinato 2024, la cronometro da Saint-Germain-Laval a Neulise di 34,4 chilometri, per un percorso ondulato che strizza l’occhio a coloro che sanno ben interpretare i percorsi un po’ più tecnici.

Una prova lunga, quasi come quella che vedremo durante il prossimo Tour de France. Primi sei chilometri tutti in leggera discesa, con la strada che poi pende leggerissimamente verso l’alto fino al primo rilevamento cronometrico di Saint-Georges-De-Baroille dopo nove chilometri e mezzo.

Tratto centrale che prevede due tratti in leggera salita, verso Pinay (2,5 km al 3,6%) e quello che porta al secondo rilevamento di Saint-Marcel-De-Felines, 2,3 chilometri al 3,1% di pendenza media al chilometro 24,5. Si continua a salire fino ai 558 meyti di altitudine di Sant-Just-La-Pendue, poi una rampa di 500 metri al 5,5% poco prima del traguardo di Neulise. La classifica generale può rimodellarsi parecchio con questa cronometro.

La prova contro il tempo valida come quarta tappa del Giro del Delfinato 2024, la Saint-Germain-Laval-Neulise, prenderà il via alle 13.40 con la partenza del primo corridore. OA Sport seguirà l’intera frazione con la consueta DIRETTA LIVE testuale per non perdere nemmeno una pedalata: BUON DIVERTIMENTO!