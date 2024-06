LIVE Darderi-Ofner, ATP Maiorca 2024 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia dei quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Maiorca tra Luciano Darderi e l’austriaco Sebastian Ofner. Secondo confronto diretto tra i due, con l’azzurro che si impose per 6-0 6-3 negli ottavi di finale del vittorioso torneo di Cordoba. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti uno tra l’americano Michelsen ed il francese Mannarino.

Darderi, ventiduenne italoargentino nato a Villa Gesell, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in due set lo spagnolo Martinez e ad una settimana dall’impresa sfiorata ad Halle contro il tedesco Struff. Adattatosi sorprendentemente ai prati al termine di 5 brillanti mesi vissuti sulla terra rossa sudamericana ed europea, il tennista italiano sta dimostrando di poter dire la sua anche sull’erba.

Dal canto suo Ofner, ventottenne di Bruck an der Mur, arriva al secondo turno del torneo iberico dopo aver superato soltanto al tiebreak decisivo il padrone di casa Munar. Semifinalista ad Hong Kong ad inizio stagione, l’austriaco numero 54 ATP non è poi stato più in grado di ottenere risultati significativi.

La sfida di secondo turno dell'ATP 250 di Maiorca tra Luciano Darderi e l'austriaco Sebastian Ofner sarà la terza sul Grandstand a partire dalle 12.oo dopo Hanfmann-Walton e Mannarino-Michelsen.