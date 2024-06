Larissa Iapichino, Olimpiadi Parigi 2024 sport: scheda e giorni di gara

Larissa Iapichino parteciperà alle Olimpiadi per la prima volta in carriera, dopo che nel 2021 fu costretta a rinunciare all’ultimo momento. La 21enne toscana si presenterà all’appuntamento forte della medaglia d’argento conquistato agli Europei di Roma con un ultimo balzo felino, forte di un personale all’aperto di 6.95 e del record nazionale indoor di 6.97. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha tutte le carte in regola per sognare una medaglia nel salto in lungo.

Nome: Larissa

Cognome: Iapichino

Luogo e data di nascita: Borgo San Lorenzo (Firenze), 18 luglio 2002

Sport e discipina: atletica (salto in lungo)

Quando gareggia: martedì 6 agosto (qualificazioni), eventuale giovedì 8 agosto (finale)