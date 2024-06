Lando Norris furioso contro Max Verstappen: “E’ stato scorretto e mi ha rovinato la gara. Amicizia? Dipende da lui…”

Delusione e amarezza. Sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Lando Norris al termine del GP d’Austria, round del Mondiale 2024 di F1. Una gara bella e intensa in cui il britannico ha lottato strenuamente con la sua McLaren per conquistare il successo di tappa a discapito di Max Verstappen (Red Bull).

Un confronto rusticano nell’ultimo stint della corsa, in cui Norris ha dimostrato di essere più veloce e Max è andato oltre il limite per tenersi dietro il rivale. Manovre all’ingresso della curva-3 che si sono susseguite nel corso delle tornate, culminate con quanto è accaduto nel 64° giro. Il riferimento è al contatto tra la posteriore sinistra della RB20 di Verstappen e l’anteriore destra della vettura di Woking.

Conseguenza: foratura per la vettura dell’olandese, ma anche per Lando finito sull’erba poco dopo perché nuovamente stretto dall’olandese. Il britannico si è dovuto ritirare per i danni subiti, subendo anche 5″ di penalità per track-limits, mentre il neerlandese ne ha subiti 10″ per il suo comportamento in pista e ha potuto chiudere quinto.

“Sono deluso, ho poco da dire onestamente“, le prime parole del pilota della McLaren a Sky Sport F1. “Mi aspettavo una battaglia corretta, ma alla fine non è andata così ed è davvero dura da accettare. Esiste una regola in F1: non bisogna reagire alla mossa che fa la vettura che hai alle spalle. Max lo ha fatto per tre volte, per due sono riuscito a schivarlo, ma alla terza lui mi ha chiuso, rovinandomi la gara. Non credo di aver rovinato la sua gara come lui l’ha rovinata a me, non è stata colpa mia. Ci sono delle regole che devono essere applicate, se non vengono applicate non posso farci nulla“, ha dichiarato un amareggiato Lando.

Una lotta che potrebbe andare a condizionare il rapporto di amicizia tra i due: “Dipende da quello che dirà lui. Se dirà di non aver fatto nulla di sbagliato allora perderà molto del mio rispetto. Se invece ammetterà di essere stato stupido e di essere stato scorretto allora continuerò a portare rispetto per lui. E comunque una situazione davvero dura da accettare quando si lotta per la vittoria“, ha concluso Norris.