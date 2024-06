LA SIGNORA DEL MEZZOFONDO! La doppietta d’oro di Nadia Battocletti: vince i 10000 metri con il record italiano!

Nadia Battocletti firma la storica doppietta d’oro 5.000-10.000 metri agli Europei, da autentica padrona del mezzofondo nella rassegna continentale che si disputa allo Stadio Olimpico di Roma. La trentina ha impostato il ritmo fin dalle prime battute, ha sfoltito il gruppo, ha intensificato l’azione nei pressi del settimo chilometro e poi ha accelerato di forza negli ultimi due giri, andando a trionfare in solitaria con il tempo di 30:51.32, che è il nuovo record italiano della distanza più lunga in pista: dopo 24 anni viene superato il 31:05.57 che la compianta Maura Viceconte siglò a Heusden.

Nadia Battocletti replica così il micidiale uno-due firmato da Salvatore Antibo agli Europei 1990 e ora detiene il record italiano di 5000, 5 km, 10.000 e 10 km. Al traguardo è parsa quasi fresca come una rosa e con tante energie nel carburante, a dimostrazione di uno stato di forma encomiabile e dell’ingresso in una nuova dimensione tecnica e agonistica dopo le delusioni dei Mondiali della scorsa estate a Budapest. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 gareggerà su queste distanze sfidando le africane e le americane oppure continuerà il progetto dei 1500 in vista dei Giochi?

Con il tricolore sulle spalle è stata poi accompagnata in tribuna per ricevere i complimenti di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica che si sta godendo una serata di grande atletica. Alle spalle della nostra portacolori si sono piazzate l’olandese Diane van Es (30:57.24, personale) e la britannica Megan Keith (31:04.77). Federica Del Buono ottima quarta con il crono di 31:25.41 (personale), Elisa Palmero sesta con il personale di 31:38.45.