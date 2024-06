Kishane Thompson sotto i 9″80! I 100 metri hanno il favorito per l’oro olimpico, Jacobs osserva

Kishane Thompson è sbucato fuori dalle ombre negli ultimi due giorni e si è candidato di forza alla medaglia d’oro in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti soltanto un mese. Non aveva mai corso in questo stagione, ma ai Trials giamaicani si è letteralmente scatenato sui 100 metri e ha spedito un fragoroso messaggio al mondo intero: dopo il roboante 9.82 della batteria e il 9.84 firmato in semifinale, il 22enne ha tuonato un maestoso 9.77 nell’atto conclusivo con 0,9 m/s di vento favorevole.

Si tratta di un crono davvero sensazionale: nono uomo più veloce della storia (eguagliato il keniano Ferdinand Omanyala), quarto giamaicano di tutti i tempi (alle spalle soltanto di leggende come Usain Bolt, Yohan Blake e Asafa Powell), negli ultimi nove anni hanno fatto meglio soltanto Christian Coleman (9.76 nel 2019), Travyon Bromell (9.76 nel 2021) e Fred Kerley (9.76 nel 2022).

Siamo di fronte a un nuovo prodigio della velocità internazionale, che ha saputo confermare la propria efficienza sui tre turni e che a questo punto diventa davvero l’uomo da battere ai Giochi, ammesso che sappia reggere la pressione del grande evento presentandosi con all’attivo la miglior prestazione mondiale stagionale, ottenuta abbassando di due centesimi la precedente world lead timbrata dal keniano Ferdinand Omanyala ai 1800 metri s.l.m. di Nairobi (9.79 il 15 giugno).

Il suo allenatore Stephen Francis lo ha coccolato per tre anni e ha già dichiarato che il suo allievo è già ai livelli di Asafa Powell, celeberrimo sprinter del recente passato. Quelle del fine settimana erano le prime uscite stagionali per Kishane Thompson, che lo scorso anno disputò soltanto cinque gare timbrando anche uno squillante 9.85 in Diamond League a Xiamen e un 9.87 nelle finali di Diamond League a Eugene, soltanto due apparizioni nazionali nel 2022 (10.21 e 10.33), nessuna nel 2021 e tre nel 2020 (10.56 la migliore).

Kishane Thompson ha avuto la meglio su Oblique Seville, bronzo iridato in carica che si è fermato a 9.82 eguagliando la propria prestazione cronometrica timbrata il 1° giugno (ora è terzo al mondo nel 2024). Thompson e Seville andranno alle Olimpiadi 2024, il terzo posto è virtualmente di Ackeem Blake (9.92) ma la convocazione resta comunque a discrezione della commissione tecnica, anche se Bryan Levell (10.04), Jelany Walker (10.04) e Jehlani Gordon (10.07) restano lontani e non in possesso del minimo.