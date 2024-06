Julio Velasco: “Soddisfatti per Olimpiadi e Final Eight, ci sono molti aspetti da migliorare”

L’Italia ha sconfitto la Corea del Sud con un secco 3-0, conquistando l’ottava vittoria nella Nations League di volley feminile. Le azzurre si sono imposte in maniera nitida a Fukuoka (Giappone) e si sono confermate al terzo posto in classifica generale, garantendosi così la qualificazione alla Final Eight con due turni di anticipo. Per fronteggiare le modeste asiatiche è stato operato un po’ di turnover, facendo così riposare Paola Egonu, Anna Danesi e Caterina Bosetti e facendo affidamento soprattutto su Ekatetina Antropova. Domani mattina sfida impegnativa contro gli USA, importante in ottica graduatoria e ranking FIVB.

Il CT Julio Velasco ha analizzato l’incontro attraverso i canali federali: “Siamo molto soddisfatti perché abbiamo raggiunto il primo obiettivo: qualificarci alle Olimpiadi, che non era impossibile, ma andava fatto. Poi abbiamo anche raggiunto le Finali di Nations League che era un traguardo in cui credevo, al punto che avevo proprio organizzato il lavoro estivo proprio in funzione di questo evento confidando in questo gruppo e nella sua voglia di lottare ai massimi livelli. Oggi inoltre sono felice della partita disputata dalle ragazze che solitamente giocano meno: tutte loro hanno fatto benissimo sia chi ha iniziato che chi è entrato dopo”.

Il Commissario Tecnico ha proseguito: “Ho visto in campo una squadra che sta bene insieme e che vuole giocare insieme e questo per me è molto bello ed importante. Adesso dobbiamo solo sperare di non avere problemi fisici che interrompano questo percorso. Domani affronteremo un avversario forte come gli Stati Uniti e dovremo continuare a crescere perché ci sono molti aspetti da migliorare. Lo spirito che però c’è e si respira in questa squadra è davvero bello e di aiuto perché quando arriveranno i momenti difficili le ragazze sapranno superarli grazie proprio a questa coesione e di questo sono molto contento”.